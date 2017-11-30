Uygulamalı PLC Otomasyon Eğitiminin kapanış lansmanı

İpekyolu Kalkınma Ajansı merkez binasında gerçekleşen kapanış lansmanına, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mehmet Ali Tiryakioğlu, İbrahim Necip Kafadar ve Gaziantep İl Milli Eğitim Şube Müdürü Altay Tiryaki katıldı. Kapanış lansmanında konuşan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Uygulamalı PLC Otomasyon Eğitimi ile sanayiye nitelikli eleman yetiştirme noktasında büyük katkı sağlayacağını söyledi. Akyılmaz, "Umarım hepiniz bu programdan azami derecede faydalandınız. Öğrenci arkadaşlarımız okulda öğrendikleri teorik bilgiyi eğitimle patriğe aktardılar. Eğitimle bir yandan da sanayide çalışan arkadaşlarımız bilgi ve deneyimlerini uygulayıp kendilerine bir model çıkardılar. Eğitimden faydalanan yararlanıcılarımız hem kişisel gelişimine hem de mesleki gelişiminize katkı sağlayacak bir eğitim gerçekleştirdiler. Gerçekten bir ihtiyacı giderebilmiş isek ne mutlu bize. Bu noktada bu eğitim programı ileride yapmayı planladığımız eğitimler için de bizlere iyi bir deneyim oldu. Aldığınız sertifikaların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Eğitimin meslek hayatınızda nitelikli vasıflar kazandırmasını diliyorum, hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu ise Uygulamalı PLC Otomasyon Eğitiminin önemine değinerek, eğitimin sanayide nitelikli eleman eksikliği noktasında önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Tiryakioğlu, "İpekyolu Kalkınma Ajansı önemli bir paydaşımız. İpekyolu Kalkınma Ajansı, gerek yaptığı çalışmalarla gerekse bölgeye verdiği desteklerle bölgenin kalkınmasında önemli bir aktör konumunda. Bundan sonra da işbirliğimizi artırarak daha güzel projelere imza atacağız. Bugün burada Uygulamalı PLC Otomasyon Eğitimi’nin kapanış lansmanını gerçekleştiriyoruz. Eğitim sonunda eğitimi başarıyla bitiren öğrencilerimizi iyi yerlerde güzel mevkilerde görmeyi temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından eğitimi başarıyla bitiren yararlanıcılara sertifikaları verildi.