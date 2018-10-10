'Uykuya farklı yaklaşım, fizyoterapive rehabilitasyon' sempozyumu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) Bölümü tarafından düzenlenen ‘'Uyku ve Fizyoterapi Rehabilitasyon Sempozyumu''HKÜ Hukuk Amfide gerçekleştirildi.

HKÜ FTR tarafından organize edilen sempozyum, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Sempozyuma, alanında uzman konuşmacılar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Uyku ve fizyoterapinin bir arada olduğu programda, uyku problemleri, uykunun bedene nasıl etki ettiği konuları anlatıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zerrin Pelin, ''Uyku ve ve fizyoterapi rehabilitasyon sempozyumunu gerçekleştireceğimiz için mutluyuz. Faydalı sunumlar ve hepimizi ilgilendiren konulardan bahsedeceğiz. Hepiniz hoş geldiniz'' dedi.

''En önemlisi dinlenmiş olarak uyanmak''

Zerrin Pelin, katılımcılara uyku problemleri ve uykunun bedenle olan uyumunu anlatan bir seminer verdi. Uyku yoksunluğunun etkilerinin diyabete ve bağışıklık sistemine ciddi zararlar verdiğini belirten Pelin, ''Sabahları kalktığımız da en önemlisi dinlenmiş olarak uyanmak. Eğer yeteri kadar kendimizi dinlenmiş hissetmiyorsak gün içinde bedeninizin uyuşmasına, kendinizi yorgun hissetmenize ve en önemlisi bunun sürekli olarak devam etmesi durumunda sinir sistemlerine etki edeceği açık bir gerçek olacağını bilmeniz gerek. Günde yedi, sekiz saat uyku bu sorunların düzelmesine yardımcı olur. Bu sorunlardan dolayı,genel olarak rüyaların görüldüğü (paradoksal) bir uyku olarak da adlandırılan ‘Rem uykusu', solunum ritmi düzensizliğine ve kalp ritminde düzensizliğe yol açabilir'' ifadelerini kullandı.

''Uykunun pazarlığı olmaz''

İkinci konuşmacı olarak sahneye çıkan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Öztürk ise, ''Yeterince uyunmazsa Alzheimer(yaş ilerledikçe unutkanlıkla ortaya çıkan, hem kadın hem de erkekte görülen hafıza, konuşma gibi durumlarda sorunlar yaşanan, günlük yaşamın gerektirdiklerini uygulayamama gibi problemlere yol açan bir hastalık) olunur. Bir gece uykusuz kalındığında insülin oranı üç kat artar. Bu yüzden uykunun pazarlığı olmaz'' diyerek uykunun ne kadar önemli olduğunu vurguladı. 10 konuşmacının birbirinden farklı yaklaşımlarıyla ele alınan konu, her yönüyle tartışıldı.

Doyurucu bilimsel içeriği ile yoğun ilgi gören sempozyumda konuşmacılara plaket takdim edildi. Sempozyum, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.