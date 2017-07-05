Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 19:02

Uyuşturucu bağımlısından şok sözler: “Annemin ekmek parasıyla aldım, içmezsem ölürüm”

Gaziantep’te 225 polisin katıldığı operasyonda üzerinden çıkan uyuşturucuyu polis almasın diye yalvaran şahsın, “Annemin ekmek parasıyla aldım kullanmazsam krize girer ölürüm” sözleri şoke etti.

Uyuşturucu bağımlısından şok sözler: “Annemin ekmek parasıyla aldım, içmezsem ölürüm”

05 Temmuz 2017 19:02


Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesi, Vatan Mahallesi’nde KOM, Narkotik, Asayiş, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet birimlerinden 225 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonu yapıldı. Caddenin her iki tarafı ve ara sokakları polislerce ablukaya alındıktan sonra şüpheli şahıs ile araçlar üzerinde inceleme ve arama yapıldı.



“Annemin ekmek parasıyla aldım, içmezsem ölürüm”


Polis ekiplerinin araması sonucu üzerinden uyuşturucu madde çıkan bir şahıs polislere yalvararak, “Ağabey elinizi ayağınızı öpeyim, içeceğimi verin. Ben onu annemin ekmek parasıyla aldım. İçmezsem krize girer ölürüm’’ dedi.



İç çamaşırına saklamış


Polislerce otomobili durdurulan bir şahıs ise üzerinde ve aracında uyuşturucu olmadığını iddia etti. Daha sonra polis ekipleri araçta yaptıkları incelemede ateş buz maddesi hazırlamada kullanılan bir aparat buldu. Şahsın üzerinde yapılan aramada ise iç çamaşırına gizlenmiş bir miktar ateş buz maddesi ele geçirildi.


Yaklaşık 2 saat süren operasyonda esrar, eroin, bonzai, ateş buz gibi uyuşturucu maddelerin yanı sıra sallama diye tabir edilen bıçak ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi ise gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:07
  • Güneş :05:10
  • Öğle :12:46
  • İkindi :16:38
  • Akşam :20:02
  • Yatsı :21:48
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!