Uyuşturucu ile mücadele edenlere plaket

Bugün Gaziantep Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen törende uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını destekleyen, gayret ve yararlılık gösteren kişiler Vali Ali Yerlikaya tarafından plaketle ödüllendirildi.

Uyuşturucu ile Mücadele Haftasında, özel sektör personeli Tuğba Göktaş, Şahinbey Mahalle Muhtarı Kemal Eraslan, Şehitkamil Hasırcıoğlu Mahalle Muhtarı Ali Polat, Nizip İstasyon Mahalle Muhtarı Recep Şeker, Ahmet Zeynal Camii İmam Hatibi Mehmet Yıldız, Nurel Enver Ortaokulu Müdür Yardımcısı Cansu Karabacak, Psikolog Deniz Öztahtacı , Polis Memuru İdris Kaya, Jandarma Üstçavuş Turanhan Gül, Oya Bahadır Yüksel Psikiyatri Kliniği Başhekimi Cenk Yancar, ve AMATEM Sorumlu Hekimi Ferhat Sarı plaket ödülü aldı.

Törende konuşan Gaziantep Valisi Ali Yerli Kaya, “Uyuşturucuya bulaşmış tedavi olmak isteyenlere biz hazırız emrinizdeyiz diyerek, “1 yıl boyunca uyuşturucuyla mücadelede bulunduğu hizmet bölümünde teşekkürü hak eden, gıpta edilen arkadaşlarımıza ödüllerini verdik. 2 milyon nüfuslu Gazi şehirde, 450 bin muhacir ile büyük bir şehiriz. Bu şehirde uyuşturucuda 3 aşamada başarıya ulaşmış arkadaşlarımızın başarısından razı olduğumuzu belli etmek, onları teşvik etmek ve bu başarıda istikrarı yakalamak niyeti ile bir araya geldik. Uyuşturucu ile mücadelenin 3 aşaması var; önleme, tedavi ve rehabilitasyon. Önleme ile ilgili Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurulu ile toplantılar yapılıyor. Alınan tedbirlerde ilk olarak bunun üretimi ve kaçakçılığını yapanları yakalamak. İkinci olarak sokakta halk ile buluşmasına vesile olan sokak satıcılarını yakalamak. Bununla ilgili jandarma ve emniyetimizde fevkalade başarılar var. Türkiye genelinde Gaziantep’in uyuşturucu arzının nereden nereye geldiği ile ilgili tablolar var. Bu gördüğümüz noktayı daha iyi noktaya taşıyacaklarına inanıyorum” dedi.

Vali Yerlikaya, “Bu çalışmamız devam edecek, sabredeceğiz, sebat edeceğiz, dua edeceğiz. Allah’tan da yardım isteyeceğiz çünkü terörün finansmanı haline gelmiş bir konudan bahsediyoruz. Uyuşturucu bakımından Avrupa Birliği Ülkeleri veya gelişmiş ülkelerin bazıları ile kendi ülkemizi, insanımızı kıyasladığımız zaman onlardan çok daha iyi noktadayız. Yüzde 52 oranla uyuşturucu ile buluşmuş gelişmiş Avrupa Ülkeleri var. Bizde bu rakam çok düşük ama 10-20 yıl öncesine göre uyuşturucu kullanımının aynı olmadığı da bir gerçek. Biz 2 milyonluk bir kentte bir kişi dahi uyuşturucu kullanıyorsa nereden bulup kullandı, bu ayıp bize yeter demeliyiz. O kardeşimizi kınamadan topluma kazandırmalıyız. Hedefimiz, amacımız bu. Uyuşturucuya bulaşmış tedavi olmak isteyen herkese sesleniyorum biz hazırız emrinizdeyiz, imkanımız var. Kınamıyoruz bu imtihandan sizi kurtarmaya hazırız’’ diye konuştu

Valilik toplantı salonunda düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, İl Müftüsü Ahmet Çelik, Jandarma Komutanı Ömer Sever, uyuşturucu ile mücadelede rol alan etkin kişiler katıldı.