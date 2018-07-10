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10 Temmuz 2018 18:20

Uyuşturucu operasyonda 1 kişi gözaltına alındı

Gaziantep’te polis yaptığı uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonda 1 kişi gözaltına alındı

10 Temmuz 2018 18:20


Edinilen bilgiye göre Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.Ç. isimli şüpheli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı, uyuşturucu maddeleri evinde sakladığı ayrıca şahsın sahte para işi ile de uğraştığı bilgisi üzerine harekete geçerek şüpheli şahsın Güneş Mahallesinde bulunan ikametine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda ikamette yapılan aramada 2 adet fişek halinde 4,8 gram eroin maddesi, 6 adet fişek halinde 6,8 gram metamfetamin maddesi, 1 adet araç anahtarlığı şeklinde hassas terazi, 2 adet fişek halinde 7,4 gram bonzai maddesi, 6,5 gram esrar tohumu, 14 adet cinsel içerikli hap, 2 adet 100 TL sahte para, 4 adet 100 sahte Amerikan Doları , 1 adet tüfek ve bu tüfeğe ait 10 adet dolu fişek, (15) adet çiçek saksısına dikili vaziyette 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmasına müteakip cezaevine gönderildi.




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