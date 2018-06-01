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01 Haziran 2018 15:48

Uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir eve düzenlenen operasyonda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

01 Haziran 2018 15:48

Operasyonda gözaltna alınan 3 kişiden 2’si adli makamlara sevk edildi.


Şehitkamil ilçesinde bulunan bir eve operasyon düzenlenen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, V.A isimli şahsın evinde yaptıkları aramada, satışa hazır folyolar halinde metamfetamin uyuşturucu maddesi, bir miktar bonzai uyuşturucu maddesi, bir adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 7 adet fişek, çok sayıda dijital meteryal ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.




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