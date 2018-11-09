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Uyuşturucu operasyonunda çelik yelek ele geçirildi

Gaziantep’te narkotimler düzenlediği operasyonda bir ikamete yapılan baskında 1 adet operasyonel çelik yelek ele geçirdi.

Gaziantep'te narkotimler düzenlediği operasyonda bir ikamete yapılan baskında 1 adet operasyonel çelik yelek ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Güven Polis Merkezi Amirliği uyuşturucu ile mücadele timleri tarafından Çıksorut Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen H.Ç isimli şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 adet operasyonel çelik yelek, 1 adet tabanca, 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, 1 adet taşınması veya bulundurulması 6136 sayılı kanuna aykırılık oluşturan bıçak, bir miktar alüminyum folyoya sarılı vaziyette satışa hazır metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda adresinde bulunamayan şüpheli H.Ç ve M.T isimli şahıslar yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanmalarına müteakip cezaevine teslim edildi.

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