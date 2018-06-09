Uyuşturucu satıcısı çocuk kovalamaca sonucu yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Vatan Mahallesi’nde devriye gezen Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akdere Parkı civarında "Sarı" lakaplı bir çocuğun uyuşturucu madde sattığı ihbarı üzerine alarma geçti. Yapılan aramalarda şüpheli polis ekipleri tarafından tespit edildi. Polis ekiplerinin kendisine doğru geldiğini gören çocuk kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından şahıs kıskıvrak yakalandı. Çocuğun yapılan üst aramasında 103 gram paketlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi. İ.H.A., 18 yaşından küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.