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23 Temmuz 2018 16:01

Uyuşturucu tacirleri kovalamaca sonucu yakalandı

Gaziantep’te polisin dur ihtarına uymayarak kaçan uyuşturucu tacirleri kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu tacirleri kovalamaca sonucu yakalandı

23 Temmuz 2018 16:01


Olay Gaziantep’in Şehitkamil İlçesine bağlı İncilikaya mahallesi Taşlıca yolu üzerinde meydana geldi. Polis ekiplerinin uygulama alanında durdurulmak istedikleri şahıslar önce araç ile sonra yaya olarak kaçmaya başladı.


Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri yol uygulaması sırasında durmayarak kaçan aracın peşine düştü. Yapılan kovalamaca sonrası araç durduruldu ve olayın devamında araç içerisinde bulunan 2 şüpheli şahıs bu kez araçtan çıkarak yaya olarak kaçmaya devam edince polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Araç içerisinde yapılan inceleme iki poşet halinde toplamda 16 kilo 350 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan O.K. ve İ.Ç. isimli şüpheli şahıslar hakkında ise emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.




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