Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 6 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Güneş Mahallesinde bir ikamete yapılan operasyonda E.A., D.K ve Ö.Ö isimli 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheli şahısların adreslerinden 0,35 gram metamfetamin, bir adet pompalı tüfek, bir adet tabanca, 18 adet dolu fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 200 TL para ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden E.A'nın ise daha önceden basit yaralama, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, tutuklu ve hükümlünün kaçması, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi gibi suçlardan da arandığı da tespit edildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.A tutuklanmasına müteakip cezaevine teslim edildi, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Öte yandan Düztepe Mahallesinde simitçi dükkanı olarak işletilen bir iş yerine yapılan operasyonda ise B.G ve B,K isimli şahısların üzerinden 0,75 gram metamfetamin, bir adet kapsam dışı bıçak, 230 adet captagon hap ele geçirildi. Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen her 2 şüphelide tutuklanmalarına müteakip cezaevine teslim edildi.

İnönü Mahallesinde ise bir ikamete yapılan operasyonda M.Ü isimli şüpheli şahsın yapılan üst aramasında 1.10 gram metamfetamin, 2.20 gram esrar, 1 adet tabanca ayrıca yapılan ev aramasında ise 1 adet kuru sıkı tabanca ile 370 TL para ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.