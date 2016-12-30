Diğer
Kategoriler
30 Aralık 2016 14:06

Uyuşturucu tacirlerine operasyon

Uyuşturucu tacirlerine operasyon

30 Aralık 2016 14:06

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 4 kişi hakkında adli işlemler başlatılırken çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ‘‘Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı başarılı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimiz Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen başarılı çalışmalarda, İlimiz Küçük Kızılhisar Mahallesinde bulunan bir ikamette yüklü miktarda uyuşturucu esrar maddesi bulunduğu şeklinde istihbarı bilgiler elde edilmesi üzerine, belirtilen adres ve civarında Uyuşturucu ile Mücadele Ekiplerimiz gerekli çalışmalara başlanmış, bahse konu ikametten çıkan elinde iki büyük siyah poşet olduğu görülen İ.S. isimli erkek şüpheli şahıstan poşetler içerisinde 10 kilogram ağırlığında uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahısın çıktığı ikamette yapılan aramada ise, ikametin çeşitli odalarında farklı miktarlarda poşetler içerisinde toplam 30 kilogram ağırlığında uyuşturucu esrar maddesi olmak üzere toplamda 40 kg uyuşturucu esrar maddesi ve 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu maddelerin ticaretini ve kuryeliğini yapan H.S., C.Y., M.G. ve İ.S. isimli şahıslar hakkında ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adli işlemlere başlandı" denildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
8
°
C
Yağmurlu
  • Cuma
    Yağmurlu
    8°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç