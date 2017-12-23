Üzelgeçici çiftinden “geçmişten bugüne” temalı sergi

Sergi açılışına, Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, Seçici Kurul Üyesi Aslı Özen, Sanko Park AVM Müdürü Niyazi Büyükaksu, Sanko Park AVM İşletme Müdürü Taner Neng, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Ressam ClaudiaSchmidtÜzelgeçici, sergi açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’de sanata ilginin çok düşük olduğunu belirterek, “Adana’da iki resim galerisi var. Birisini geçen sene bir arkadaşımız açtı. Ama İsviçre’de, sadece Zurih’te 500 resim galerisi var. Sadece bu anlamda bile çok büyük fark var” dedi.

İnsanların resim sanatından uzak durduğuna vurgu yapan ClaudiaSchmidtÜzelgeçici, “Bakıyorsunuz insanlar sergilere bile gelmiyorlar. Gelseler bile resim satışı kavramı dediğimiz olay yok. Ama dışarıya gittiğimiz zaman resimleriniz milyonlara ulaşıyor” şeklinde konuştu.

Mustafa Serdar Üzelgeçici

Adana’da kendi atölyelerinde resim çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Mustafa Serdar Üzelgeçici ise 2007 yılından bu yana resim sanatıyla ilgilendiklerini söyledi.

“Aslında resim çizmeye daha önceleri başlamıştık. Ancak profesyonel olarak eğitim almaya 2007 yılında başladık“ diyen Mustafa Serdar Üzelgeçici, “Son 4 yıldan bu yana herhangi bir eğitim almadan, eşimle beraberevimizin alt katına kurduğumuz atölyemizde resim çalışmalarımızı yürütüyoruz. Resim yapmaya çocuk yaşlarında başladım. 17 yaşındayken babamın portresini yaptım. Resme olan ilgim hiç azalmadı. Resim yapmak benim için mutluluk ve sağlık anlamlarına geliyor. Ben 1996 yılında sol tarafımdan kısmi felç geçirdim. Resim yaparak sağlığıma kavuştum. Resim yapmak aynı zamanda ruhumu besliyor” ifadelerini kullandı.

SANATÇININ KENDİNE HAS BİR TEKNİĞİ OLUR

Genellikle portre ve insan figürleri üzerine çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Mustafa Serdar Üzelgeçici, “Eşimle özellikle ortak konular hazırlıyoruz. Resim sanatında farklı teknikler var. Eşim, tuval üzerine akrilik boya tekniği ile çalışmalarını yapıyor. Ben ise tuval üzerine yağlı boya tekniğini kullanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Temalarıbirbirine yakın olsa da stillerininbirbirinden çok farklı olduğunu anlatan Mustafa Serdar Üzelgeçici, “Her sanatçının kendine has bir tekniği olur. Bizimde tekniklerimiz farklı. Birbirimizden ilham alıyoruz. Aynı ortamda olduğumuz için fikir alışverişlerinde de bulunuyoruz. Bu bize daha çok farklı eser ortaya çıkarmamıza yardımcı oluyor. Çok fazla yarışmalara katıldım. İki yıl önce bizde galeri kurma fikri oluştu ve 2015 yılında Zürih-İsviçre’de genç ve yenilikçi bir kimlikle Galeri Schmidt kurduk. Tanınmış sanatçıların yanı sıra yeni yeteneklerle heykel, geleneksel tablolar, enstalasyonlar, kağıt ve boyutlu çalışmalarda çeşitli örnekler de sunuyoruz. Galeri Schmidt, güncel sanat üretimini desteklemekte ve bu üretimin geniş kitlelere ulaşmasını amaçlamaktadır.Ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde sanata bakış açısı farklı. Oradaki sergiler ve galeriler bile çok farklı. Çünkü ekonomisi iyi insanların sanata ayıracak zamanları ve maddi imkanları da oluyor.Türkiye o noktada değil” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra, Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nin bilimsel yayını olan “Belkıs Zeugma ve Mozaikleri” isimli bilimsel yayınından sanatçılara armağan etti.

Mustafa Serdar Üzelgeçici’nin10, ClaudiaSchmidtÜzelgeçici’nin13 eserinin yer aldığı sergi, Sanko Sanat Galerisi’nde 12 Ocak’a kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Mustafa Serdar Üzelgeçici

Adana 1957 doğumlu Mustafa Üzelgeçici,1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Elektrik Mühendisi olarak mezun oldu. 1985 - 1986 yıllarında İngiltere Londra City Üniversitesi, 1990-1991 yıllarında İsviçre St. Gallen Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi aldı.

İstanbul Sanat Fuarı, Floransa İtalya Bienali ve iki kez ArtAnkara Sanat Fuarı’na katılan sanatçı, 2014 ve 2016 yıllarında Adana AÇS Galerisi ve Altınoran Sanat Galerisi’nde kişisel sergi açtı.

Mustafa Serdar Üzelgeçici, 15’inci Şefik Bursalı Resim Yarışmasında sergilenme ödülü aldı, 2009 - 2017 arasında Adana, Eskişehir, Zürih ve Ankara’da 11 karma sergiye katıldı.

Claudia Schmidt Üzelgeçici

Almanya-Tiengen doğumlu olan sanatçı, babaannesinin resim çalışmalarından etkilenerek küçük yaşta resim yapmaya başladı. Ailesinin desteği ile Zürih Sanat Akademisi yetenek sınavlarına giren sanatçı, yaşı küçük olduğundan amacına ulaşamadı.

Eğitimi nedeniyle gittiği Londra’da eşi Mustafa Serdar Üzelgeçici ile tanışan ve eşinin de sanata duyduğu ilgi nedeniyle bu konuda kendisini geliştirmek isteyen sanatçı, müzeleri gezip, çeşitli sergileri takip ederek bu sanat dalında kendi çizgisini oluşturmak istedi.

Eşinin rahatsızlığı dolayısıyla İsviçre’den 1998 yılında Adana’ya gelen ve eşiyle birlikte farklı resim öğretmenlerinden ders alıp atölye çalışmalarına katılan sanatçı, aile albümündeki kendi kültürünü yansıtan resimlerden etkilenerek, bunları çizgisi doğrultusunda akrilik tekniğiyle tuvale aktardı.

“İki Albüm, İki Kültür” konulu ilk kişisel sergisini eşiyle 2014 yılında Adana’da açan sanatçı, son dört yıldır kendi atölyesinde çalışmalarına devam ediyor. 2015 yılında Zürih-İsviçre’de kendi adını taşıyan galerisini kuran sanatçı, 2013 - 2016 yılları arasında İstanbul, Adana, Çanakkale ve Ankara’da beş resim yarışmasına katılarak ödül kazandı. Sanatçı, 2016 ve 2017 yıllarında ArtAnkara, Floransa ve Artist 2017 fuarlarına katıldı.