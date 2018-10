Uzer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Milletvekili Ahmet Uzer, Cumhuriyetin, tarihi şan ve şerefle dolu yüce Türk milletinin, yedi düvele karşı göğsünü siper ederek bıraktığı en büyük miras ve vazgeçilmez bir ulusal değer olduğunu belirtti. Uzer, Cumhuriyetin bir milletin her türlü zorluğu rağmen vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla bağımsızlığına kavuşabilmek için inanç ve kararlılıkla giriştiği milli mücadelenin ardından elde edilmiş büyük bir zafer olduğunu belirterek, “Cumhuriyetimiz, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin somut göstergesidir. Cumhuriyetimize, birlik, beraberlik ve kardeşliğimize yönelen her türlü saldırının ve bu saldırılarda taşeron olarak kullanılan PKK'dan FETÖ'ye kadar uzanan bütün terör örgütlerinin gerisinde yatan asıl amaç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem dünyada hem de bölgede göstermiş olduğu başarıları bertaraf etmektir. 100 yıl önce olduğu gibi bugün de Türk Milleti ve Türk Devleti, oynanan her türlü oyunu boşa çıkarmaya devam ederek 2023 hedeflerine ulaşmış bir millet ve devlet olarak girecektir. Biz de Türk Milletinin vekilleri olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Uzer mesajının devamında, “Bu duygu ve düşüncelerle saygıdeğer Gaziantepli hemşehrilerimin ve tüm Türk Milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, İstiklal Savaşı ve 15 Temmuz kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.