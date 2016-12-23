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23 Aralık 2016 09:14

Uzmanlardan "kar yemeyin" uyarısı

Uzmanlardan

23 Aralık 2016 09:14

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Mehmet Mert, havadaki bakterileri ve virüsleri yere indirdiği için kar yenmemesi gerektiğini söyledi.
Son günlerde artan kar yağışı nedeniyle, bazı hastalıklardan korunmak için Uzman doktorlar uyarılarda bulundu. Özel Hatem Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Mehmet Mert, hava kirliliğine dikkat çekerek, havadaki kirliliğin kara bulaştığını hatırlattı. Karın yenmemesi gerektiğini vurgulayan Mert, "Kar, boğazdaki direnci kırar. Direnç kırıldığı anda, mikropların çoğalmaya başlar. Enfeksiyon yönünden de çok dikkatli olmamız lazım” dedi.

"Kesinlikle kar yemeyin"
Güneydoğuda karın az yağması nedeniyle çocuklar için kar yemenin çekici hale gelebildiğini ifade eden Uzman Dr. Mehmet Mert, çocuklara karın zararlı olacağı anlatılarak, kar yemelerinin önlenmesi gerektiğini ifade etti. Uzman Dr. Mert, “Özellikle bu Güney kesimlerinde kar çok nadir yağdığı için çocuklar ısrarla kartopu oynamak kardan adam yapmak kara çıkmak o karın zevkini çıkarmak istiyor. Ama sonuçta bu karın yenmesi kesinlikle sakıncalıdır. Çünkü bu kar yağarken havada ki partiküllerin havada asılı duran küçük bakterileri virüsleri aşağıya indirmiş oluyor. Dolayısıyla bunları yemek sağlıklı değil. Birçok çocukta da bundan dolayı grip bronşit birçok hastalık oluşuyor. O yüzden her ne olursa olsun kesinlikle kar yememeliyiz” diye konuştu.



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