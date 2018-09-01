Üzüm pekmezi yapımı başladı

Gaziantep’te üzümle ün yapmış İslahiye Ovası’nda bağların bozulmasıyla birlikte kalan üzümler toplanarak üzüm pekmezi yapımına başladı. Toplanan üzümler, özel hazırlanan çuvallara konularak, havuzlarda ezilerek şıraları çıkartılıyor. Harlı ateşlerde kaynatılan üzümler, soğuşma işleminin ardından tekrar süzülerek yeniden ateşte uzun süre kaynatılarak, pekmez haline getiriliyor.

Üzüm pekmezi yapan Münevver Özkurt (65), hayli zahmetli olan üzüm pekmezinin kilosunun 15-20 TL arasında satıldığını belirterek, "Bu sene üzüm rekoltesi düşük. Bunun nedeninin bağlarda görülen hastalık olduğu söyleniyor. Her 8 ile 10 kilo üzümden uzun çabalar ile 1 kilo üzüm pekmezi elde ediyoruz. Bu pekmezlerini kışlık yetecek kadar kendimiz için ayırıyoruz. Geriye kalanlarını ise satıyoruz" diye konuştu.