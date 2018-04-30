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30 Nisan 2018 16:52

Vali Yerlikaya Berat Kandilini kutladı

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Yerlikaya Berat Kandilini kutladı

30 Nisan 2018 16:52


Gaziantep Valisi Yerlikaya mesajında, “İnancımızda af, mağfiret ve kurtuluş mevsimi olarak ihya ettiğimiz mübarek “üç aylar” içerisinde rahmet ve arınma vesilesi olarak “Berat” gecesine kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek geceyi bizlere fırsat olarak nasip eden cenabı hakka şükrediyor, gecenin feyz ve bereketinin bütün insanlığı kuşatmasını diliyorum. Berat gecesi hepimiz için kendimizi yeniden gözden geçirerek, geleceğimizin huzur ve saadeti için en güzel muhasebeyi yapma fırsatıdır. Mağfiret ve rahmetin yeryüzünü kapladığı bu geceyi en güzel şekilde idrak ederek, kalplerimizi her türlü kin ve nefretten arındırma, kırgınlık, dargınlık ve üzüntüleri sona erdirmeliyiz. Berat gecesinin rahmet ve mağfiretinden istifade edebilmek için kalplerimizi, gönüllerimizi ve ellerimizi semaya açarak yakarmalı, kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için dua etmeliyiz. Mübarek Berat gecemizin yeryüzünde zulüm gören bütün mazlumlar ile Suriye’li kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını diliyor, selam ve saygılar sunuyorum” ifadelerini kulandı.




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