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21 Haziran 2017 15:23

Vali Yerlikaya, “Bin aydan daha hayırlı kadir gecemiz mübarek olsun”

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya herkesin Kadir Gecesini kutlayarak tebrik etti.

Vali Yerlikaya, “Bin aydan daha hayırlı kadir gecemiz mübarek olsun”

21 Haziran 2017 15:23


Vali Yerlikaya, On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının, manevi arınma ve paylaşarak zenginleşme mevsimi olduğunu vurgulayarak ’’Bin aydan daha hayırlı gece olan Kadir Gecesini karşılamanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz’’ dedi.


Vali Yerlikaya mesajının devamında, ’’Bizlere arınma ve bağışlanma fırsatı sunan bu mübarek gün ve gecelerin, yaşantımızda kalıcı değişiklikler meydana getirmesini ümit ediyorum. Kadir Gecesi, mükafatların sınırsız olarak verildiği, kalplerin, duygu ve davranışların her türlü kötülükten arındığı, birbirimizi sevgiyle kucaklamak için yeni adımlar atma imkanının bulunduğu mübarek bir gecedir. Bu mübarek gecenin birlik ve beraberliğimize yeni bir güç sağlayacağına, bizi biz yapan sevgi saygı ve muhabbetimizin bu gecede gönüllerimizde daha çok yer bulacağına inanıyorum. Dargınlık, kırgınlık, kin ve nefretin yerini kardeşlik, sevgi, hoşgörünün aldığı, yetimlerin, kimsesizlerin, fakir ve muhtaçların yüzünün güldüğü, onlara yardım elinin daha fazla uzatıldığı günleri görmek milletçe en büyük arzumuzdur. Bu mübarek gecenin gönül dünyamıza ışık saçmasını, vicdanlarımızı aydınlatmasını, ülkemize ve aziz milletimize huzur ve sükun getirmesini temenni ediyor, değerli hemşehrilerimin Kadir Gecesini tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.




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