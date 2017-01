Vali Yerlikaya gazeteciler gününü kutladı

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü yayımladığı mesajla kutladı.

Vali Yerlikaya, Ülkede demokrasi kültürünün gelişmesinde özgür basının büyük katkısı olduğunu söyledi.

Demokrasinin güvencesinin toplum aynısı basın olduğunun altını çizen Vali Yerlikaya, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Basın, milletin müşterek sesidir.” Vecizeleriyle ifade ettikleri gibi, demokrasinin en büyük güvenceleri arasında, toplumda ayna vazifesi üstlenen basın gelmektedir. İnsanlığın doğuşundan günümüze kadar süren hürriyet ve demokrasi çabası her gün daha da artan bir gayretle devam ediyor. Katılımcı ve şeffaf bir yönetimin en önemli dayanaklarından biri de hürriyet kavramıdır. İnsan hak ve hürriyetlerini tam olarak tesis edemeyen hiçbir düzenin demokratik bir yönetim biçimi olduğu söylenemez. Bağımsız, demokratik, güçlü bir devlet ve millet olmanın en önemli motivasyon kaynakları ve rehberleri arasında basının yeri ve önemi büyüktür. Ülkemizde demokrasi kültürünün yerleşmesi, insan hak ve hürriyetlerinin geliştirilmesinde basınımızın çok büyük katkıları ve desteği olmuştur” dedi.

15 temmuz darbe girişiminde özgür basının dik durduğunun altını çizen Vali Yerlikaya, “Cumhuriyetimizin ilanından beri ülkemizde hak ve hürriyetlerin geliştirilmesi konusunda çok önemli mesafeler kat edildi. Aziz milletimizin hürriyet ve demokrasiye olan sevdasının büyüklüğüne bütün insanlık şahittir. Bu sevdanın bir gereği olarak gösterdiğimiz yüksek azim ve kararlılık dolu milli irade ve demokrasi mücadelemiz,en son 15 Temmuz 2016 tarihinde tekrar tecelli etmiştir. Her yaştan ve her kesimden milletçe ortaya koyduğumuz bu ruhun, demokrasi ve hürriyet mücadelesinde geride kalmış bütün mazlumlara rehber olacağına inanıyorum. Bu hain teşebbüs sırasında milletimizin kahramanlık dolu mücadelesini, bu vatanın, milli irade ve demokrasimizin hiçbir baskı ve tehdide boyun eğmeyeceğini, bütün dünyaya ilan eden basınımızın o milli duruşu da örnektir. Cumhuriyetimizin sonsuza dek sürecek medeniyet yolculuğunda, gücünü aziz milletimizin o pak vicdanından alan basınımızın, yine milletin hür ve gür sesi olarak, ilkeli, evrensel değerlere saygılı, objektif ve tarafsız bir kamu hizmeti vermeye devam edeceğine inancımız tamdır. Basınımızın taşıdığı bu vasıfları devam ettirerek,objektif habercilik anlayışını özgürce icra edebilmesi için, basın mensuplarımıza uygun çalışma ortamı sağlanarak, mali ve sosyal hakları en güzel şekilde temin edilmelidir. İlimizin huzur, barış ve esenliğine duyarlı yaklaşımları nedeniyle bütün basın-yayın kuruluşlarımıza ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde, ilimizde görev faaliyet gösteren basın-yayın kuruluşlarımızın, mevsim ve mesai şartları gözetmeksizin, büyük bir gayret ve özveriyle haber ajansları, gazete, dergi, televizyon ve radyolarda çalışan bütün gazetecilerimizin bu özel günlerini can-ı gönülden kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun” ifadelerini kullandı.