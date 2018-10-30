Vali Yerlikaya ihracatçılarla vedalaştı

Yerlikaya, Gaziantep'te görev yapmaktan mutluluk duyduğunu, İstanbul'da Gaziantep Modelini her platformda anlatacağını ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan valiler kararnamesiyle İstanbul Valisi olarak atanan Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya görev yaptığı süre içerisinde büyük desteklerini gördüğü ihracatçılarla vedalaştı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerini ziyaret eden yeni İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi Salahattin Kaplan, GAİB eski Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz ve birliğe bağlı olarak faaliyet gösteren ihracatçı birliklerinin yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Vali Ali Yerlikaya Gaziantep'in başarısının formülü olan Gaziantep Modelini ve bunu başarmak için kurumların ve kuruluşların nasıl yoğun ve koordineli çalıştığını İstanbul'da bütün platformlarda anlatacağını ifade ederek desteklerinden dolayı ihracatçılara teşekkür etti. Görev süresi içerisinde kendileriyle verimli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci Vali Yerlikaya'ya Gaziantep'te gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Vali Ali Yerlikaya ve ihracatçılar gündemi değerlendirerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci Vali Yerlikaya'ya günün anısına bir teşekkür plaketi takdim etti.