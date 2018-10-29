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Vali Yerlikaya'dan Başkan Fadıloğlu'na veda ziyareti

İçişleri Bakanlığı’nın son valiler kararnamesi ile İstanbul Valisi olarak atanan Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na veda ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın son valiler kararnamesi ile İstanbul Valisi olarak atanan Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na veda ziyaretinde bulundu.


Geçtiğimiz günlerde yayınlanan valiler kararnamesi ile İstanbul valiliğine atanan Ali Yerlikaya veda ziyaretlerine devam ediyor. Vali Ali Yerlikaya, veda ziyaretleri kapsamında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret ederek helallik istedi.


Sayın valimizi tebrik ediyorum


Vali Ali Yerlikaya´nın kentimizde görev yaptığı süre içinde önemli hizmetlere imza attığını ve başarılı bir görev dönemi geçirdiğini belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Hizmetler kalıcı, insanlar ise geçicidir. Önemli olan hizmet üretmek, topluma faydalı olmaktır. Sayın Valimiz Ali Yerlikaya kentimizde görev yaptığı süre içinde, önemli hizmetlere imza atmıştır. İnanıyorum ki yeni görev yerinde de başarılı çalışmalara imza atacaktır. Sayın Valimizi tebrik ediyor yeni görevinde üstün başarılarının devamını diliyorum” dedi.


Birlikte güzel işlere imza attık


Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler'in de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Vali Ali Yerlikaya da, Gaziantep'te görev yaptığı süre boyunca uyum ve işbirliği içinde çalıştıklarını, ilçe yöneticileri ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti. Yerlikaya, Gaziantep'teki başarılı çalışma döneminde şansının ve gücünün kaynağının değerli ve başarılı yöneticilerle mesai yapmak olduğunu söyledi. Vali Yerlikaya; “Uyum içerisinde, el birliğiyle Gaziantep için, güzel ve başarılı hizmetler yaptığımızı düşünüyorum. Çalışmalarımıza verdikleri destek ve iş birliği nedeniyle sayın başkan Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekip arkadaşlarına teşekkürü borç biliyor, kendisinden helallik diliyorum” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Vali Yerlikaya'ya günün anısına hediye takdim ederek birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

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