Vali Yerlikaya'dan Başkan Tahmazoğlu'na veda ziyareti

Cumhurbaşkanlığı valiler kararnamesiyle Gaziantep Valiliği'nden İstanbul Valiliği görevine atanan Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na veda ziyaretinde bulundu.

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Valiler Kararnamesi ile İstanbul Valiliğine atanan, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, kentte gerçekleştirdiği veda ziyaretleri programı kapsamında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret etti. Başkan Tahmazoğlu tarafından karşılanan Vali Ali Yerlikaya, Gaziantep'te görev yaptığı yaklaşık 4 yıl boyunca duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başarılarının devamını diliyorum

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, görevde bulunduğu süre içerisinde Vali Ali Yerlikaya ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, “Göreve geldiği günden buyana amacı sürekli Gazişehrin gelişimi ve huzuru olan Sayın Valimiz Ali Yerlikaya'ya öncelikle yeni görev yerinde başarılar diliyorum. Kendisiyle birlikte çalışmaktan her zaman onur ve kıvanç duydum. İnanıyorum ki yeni görev yerinde de başarılı çalışmalara imza atacaktır. Sayın Valimiz Ali Yerlikaya'ya şehre yaptığı değerli çalışmalarından ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum yeni görevinde başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.