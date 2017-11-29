Vali Yerlikaya’dan Mevlid Kandili mesajı

Vali Yerlikaya, Kandillerin manevi atmosferiyle daralan gönülleri, kararan kalpleri aydınlatan, inanç ve düşüncelerimizi berraklaştıran mübarek gece olduğunu söyledi. Vali Yerlikaya mesajında, "Bu kutsal geceler, ferdi ve toplumsal hayatımızda iman, ibadet ve ahlak bakımından kendimize çeki düzen vererek tazelenme ve yeisten kurtulma fırsatı sunmaktadır. Rebiülevvel ayının 12’nci gecesi olan bu kutlu gecede Sevgili Peygamberimizin doğum günü olan Mevlid-i Nebi’yi idrak ediyoruz. Mevlid Kandili, Hz. Muhammed’in doğumunun ve O’nun insanlığa kurtuluş müjdesi olarak getirdiği mesajlarla kalplerimizin aydınlandığı nurlu bir gecedir. Sevgili peygamberimiz için Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de, insanlara “bir müjdeci, bir uyarıcı” olarak gönderildiği bildirilmiştir. Peygamber efendimizin doğumu, şüphesiz insanlık tarihinin en önemli hadiselerinden biridir. Çünkü Yüce Allah, O’nu bütün alemlere rahmet olarak göndermiştir. Mevlid-i Nebi, Peygamberimizin insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun örnek ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme gecesi olmalıdır. Bu duygularla, ilahi vahyin son tebliğcisi, beşeriyetin ebedi kurtarıcısı Peygamber Efendimizin doğum yıl dönümünü ve bütün hemşehrilerimizin Mevlid Kandillerini kutluyorum. Mübarek Kandilin, altı yıldan beri muhacirlik imtihanından geçen Suriyeli kardeşlerimize, dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören, hürriyet ve memleket hasreti çeken bütün mazlumların kurtuluşuna vesile olması temennisiyle, İslam âlemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.