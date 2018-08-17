Vali Yerlikaya’dan yeni spor sezonu için fair play temennisi

Vali Yerlikaya, mesajında, "Spor evrensel kurallar dahilinde insani değerlerin yüceltildiği, belirli ölçüde güç ve beceri gerektiren yarışmalı ve eğlenceli etkinlikler olarak tanımlanmaktadır. Bu etkinliklerde öne çıkan en önemli husus ise sporcuların öncelikle kendine ve rakiplerine saygısının bir göstergesi olan spor ahlakı ve sportmenlik (fair-play) anlayışı olmuştur. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ’Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ vecizesiyle bu konuya verdiği önemi vurgulamıştır. Başta sporcular, teknik ve idari yöneticiler ile basın ve taraftar camialarımızın toplumsal birlik ve beraberliğin korunması ve güçlendirilmesinde spor ahlakına uygun davranış birliği sergilemesi gerekmektedir. Bu anlamda spor ancak: sağlığa, birlik beraberliğe, kardeşliğe, dostluğa dayanan insani ve etik değerler içinde icra edildiği sürece zevkli ve toplumdaki birleştirici yönünü ortaya çıkarabilir. Şehrimizde 2017-2018 sezonunda 34 futbol, 16 basketbol müsabakası oynandı. İlimizde sezon boyunca oynanan müsabakalarda yaralı ve ölümle sonuçlanan üzücü bir olay yaşanmadı. İnşallah 2018-2019 sezonu da müessif bir olay yaşanmadan başarılı bir şekilde tamamlanacaktır. İlimizdeki sportif kuruluşlar ve ilgili kamu kurumlarımızın temsilcileriyle yaptığımız toplantılarda ileri sürülen görüş ve öneriler doğrultusunda bütün tedbirler alınmıştır. İlimizin sporda hak ettiği başarıya ulaşması için geçmişte gösterilen dayanışma, birlik ve beraberlik hissiyatının bu sezon da gösterileceğine, müsabakaların en güzel şekilde icrasında fedakarca görev yapan kamu görevlilerimize yardımcı olunacağına inanıyoruz. Başarılı bir sezon dileğiyle ilimizi temsil eden bütün ferdi ve takım sporcularımıza başarılar diler, sezonun spor camiamıza ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadelerini kullandı.