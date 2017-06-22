Vatandalar Kadir Gecesinde Şıh Meydanını doldurdu

Şahinbey Belediyesi tarafından Şehreküstü Konaklarında ve Şıh Meydanında merhum hayır sever iş adamı Adnan İnanıcı hayratına verilen iftar yemeği ve lokma tatlı dağıtımı vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Tıklım tıklım doldurulan Şıh Cami’nin kalabalığı Şıh Meydanı’na kadar taşarken, vatandaşlar teravih namazını kılıp dualarını ettikten sonra Şahinbey Belediyesi tarafından Şıh Meydanı’nda ikram edilen şerbetlerini içtikten sonra sıcak dökülen lokma tatlılardan tattılar.

Şıh meydanı’nda ramazan ayı dolu dolu yaşandı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şıh Meydanında vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Mübarek Kadir Gecesinde Şıh Cami ve Şıh Meydanında büyük bir coşku oluştu. Hem Ramazan Ayı’nın hem de Kadir Gecesi’nin coşkusu yaşandı. Şıh Meydanı Ramazan Ayı’nın dolu dolu yaşandığı bir mekan. Kadir Gecesinde Salavatı Şerifler getirilerek, Şıh Cami’nde bulunan Peygamber Efendimiz S.A.V Sakalı Şerifi ziyaretçilere gösteriliyor. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak Şehreküstü Konaklarında ve Şıh Meydanında her gün binlerce kişiye yemek verdiğimiz gibi, Kadir Gecesi hürmetine Lokma tatlısı dağıttık. Vatandaşlarımızın da buraya yoğun bir ilgisi var. Rabbim tüm gecelerimizi güzel bir şekilde yaşamak ve Ramazan Bayramı’na kavuşmak nasip eylesin” dedi.

Mehmet Tahmazoğlu Şıh Meydanındaki lokma tatlı dağıtımının ardından Şıh Cami’ndeki sergilenen Peygamber Efendimiz S.A.V Sakalı Şerifi’ni ziyaret etti.