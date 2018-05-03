Vatandaşlardan çürük köprünün yenilenmesi talebi

Gaziantep’in Araban ilçesinde ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta yer alan köprünün yenilenmesi için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yıktırılıp yerine yeni köprü yapılması için ihale edilmişti. İhalenin iptal olduğunu duyan bölge halkı duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar biran önce köprünün yenilenmesi için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’den yardım istedi. Vatandaşlar duruma tepki göstererek, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ihalesini iptal ettiği tehlike saçan eski köprümüzün yenilenmesi için iptal edilen ihaleyi yeniden gündeme alınması için bölge halkı olarak yardım bekliyoruz" diye konuştu.