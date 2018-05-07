“Vay Başımıza Gelenler” gülmeden kırdı geçirdi

Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde sahneye konulan “Vay Başımıza Gelenler” adlı tiyatro gösterisi, Gaziantep seyircisinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Oyuncuların performansı dakikalarca alkışlanırken, tiyatro tutkunları muhteşem bir tiyatro resitali izleme olanağı buldu. Ezogelin Halk Eğitim Merkezi Tiyatro Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Erol Topal, Yaklaşık 6 aydır kursiyerlerle sürdürülen çalışma sonucunda, emeklerinin karşılığını seyircinin yoğun katılımı ve içten alkışlarıyla almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Topal, bu süreç içinde Ezogelin Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recep Öztürk’ün büyük desteğini gördüklerini, bunun yanı sıra oyunun seyirciye güzel yansımasında büyük destekleri olan sponsorlara da teşekkür borçlu olduklarını ifade etti. Genel Sanat Yönetmeni Erol Topal, 7 yıldır Gaziantep de olduğunu, asli işi olan Beden Eğitimi öğretmenliğini sürdürürken, 25 yıllık tiyatro geçmişimin verdiği tecrübeyle en büyük amacının, insanların sosyal ve kültürel yaşamına tiyatroyla bir renk katmak olduğunu dile getirdi.

Argo espriler yapılmadan da seyirci güldürülebiliyor

Topal, ekip olarak son yıllarda argo esprilerle insanları güldürmeye çalışan tiyatro topluluklarının, espiri anlayışını insanlarda değiştirmeye çalıştırdığını, bununda bir kültür erozyonuna neden olduğunu, kendilerinin ise argo kullanmadan da izleyicilerin, ailesiyle oyuna geldiklerinde bol kahkahayla ve mutlu yüzlerle salondan ayrıldıklarını görmenin mutluluğunu yaşadıkları, farklı oyunlar sahneye koyduklarını kaydetti.

Gaziantep’te yeni bir tiyatro topluluğu

Erol Topal, "Gaziantep Sanat Tiyatrosu” adında özel bir oluşum içine girmek için hazırlıklarının yoğun bir şekilde sürdüğünü, gelecek yıl büyüklerle oyun çalışmasına devam ederken, çocukların küçük yaşta tiyatroyu sevmeleri ve sahne zevkini tatmaları anlamında küçüklere yönelik projelerinide hayata geçirmeyi hedeflediklerinin de müjdesini verdi.

“Vay Başımıza Gelenler” adlı oyunlarının 8 ve 11 Mayıs’ta olmak üzere, aynı yer ve saatte seyirciyle bir kez daha buluşacağını söyleyen Topal, 13 Mayısta Birecik’te Lösemili çocuklar yararına bir turne yapacaklarını, bunu kendileri adına bir sosyal sorumluluk projesi gibi gördüklerini ve şimdiden böyle güzel bir amaca hizmet edeceklerinin vicdani huzurunu yaşadıklarını bildirdi. Haziran ayının son haftasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla bir gösteri daha sunacaklarını anlatan Topal, tüm sanatsever Gaziantep seyircisini oyunlarına beklediklerini , güzel bir tiyatro gecesi yaşatma sözü verdiklerini, tiyatro severleri oyunlarında ağırlamaktan ekip olarak büyük mutluluk duyacaklarını sözlerine ekledi.