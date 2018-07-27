Vergi Dairesi Başkanı Tekin’den GTB’ye ziyaret

GTB’nin yeni meclis başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyelerine yönelik hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin ve Gelir İdaresi Grup Müdürleri Arif Özefe ile Gönül Akın İlhan, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GTB Başkanı Akıncı, borsanın projeleri ve kotasyonunda bulunan ürün çeşitleri hakkında bilgiler verdi.

Verginin bir ülkenin kalkınması ve müreffeh ülkeler seviyesine ulaşmasında en temel kaynaklardan birini oluşturduğuna dikkat çeken Akıncı, bu nedenle toplumda vergi bilincinin artırılmasının büyük önem ihtiva ettiğini söyledi.

Bu ayın sonunda sona erecek olan vergi borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili süreçten tüm mükelleflerin mutlaka yararlanması gerektiğini vurgulayan Akıncı, ”7143 sayılı kanun esnafa, tüccara ve sanayiciye geçmişe dönük borçlarını taksitlerle ödemeleri noktasında önemli fırsatlar sunmakta. Bu yapılandırmadan zaman kaybedilmeden faydalanılmasını tavsiye ediyor, ticari faaliyetlerin kesintisiz sürdürülebilmesi açısından son derece faydalı bulduğumu belirtmek istiyorum” dedi.

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin ise, göreve yeni seçilen GTB Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerine başarılar dileyerek, 18 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hakkında açıklamalarda bulundu.

7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı sağlandığını ifade eden Tekin, ödenmesi gereken vergi ve diğer borçlara ait gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında belirlenecek tutarların tahsil edileceğini ifade etti.

Tekin, bu tutarların üçte iki oranında azaltıldığını, vergi aslına bağlı cezaların tamamen silindiğini ve usulsüzlük ile özel usulsüzlük cezalarının ise yüzde 50 oranında indirimli tahsil edildiğini sözlerine ekledi.

Ziyarette, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alagöz, Yönetim Kurulu Üyeleri Bilal Darı, Mustafa Kara ve Genel Sekreter Özgür Bayram’da hazır bulundular.