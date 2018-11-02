Vergi Dairesi Başkanlığı ve SGK'dan GGC'ye ziyaret

Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin ve SGK İl Müdürü Mehmet Uzun Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyarette, sektörün sorunlarıyla ilgili karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin, kamuoyunda vergi bilincinin oluşmasında ve toplumun tüm kesimini ilgilendiren yapılandırma başta olmak üzere bilgilendirme faaliyetlerinde basının kendilerine her zaman yardımcı olduğunu belirterek, bu anlamda basına teşekkür etti. Tekin, basının da zorlu bir süreçten geçtiğini bildiklerini ifade ederek, Vergi Dairesi Başkanlığı olarak sektöre yönelik düzenlemeler hakkında bilgilendirdi. SGK İl Müdürü Mehmet Uzun ise, istihdam etmenin ve devlete prim ödemenin önemli bir vatandaşlık görevi olduğunu belirterek, hizmetlerini vatandaşa tanıtma ve anlatma noktasında basının her zaman desteğini gördüklerini açıkladı.

Her iki kurum müdürüne de ziyaretinden dolayı teşekkür eden Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ise, sektörün genel durumu hakkında Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin ve SGK İl Müdürü Mehmet Uzun'a bilgi verdi. Ay, vergi vermenin ve prim ödemenin bir vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatarak, bu bilincin artarak devam etmesi ve yaygınlaşması noktasında, basın olarak devlete her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Sorunların ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği ziyarette, karşılıklı işbirliğinin devam etmesi yönünde temennide bulunuldu. Ziyarette ayrıca basın kuruluşlarının gelirlerinin artmasına yönelik ve basın sektöründe çalışan emekçilerin sosyal haklarıyla ilgili de istişarelerde bulunuldu.