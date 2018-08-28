Veteriner polikliniğinin önündeki çoban köpeğini çaldı

Güvenlik kameralarının görüntülediği şahıs, polisin yaptığı çalışma ile yakalandı. Sahibine teslim edilen köpeğin kavuşma anındaki sevinci ise cep telefonu ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Emek Mahallesi’nde bulunan bir veteriner polikliniğine gelen ismi açıklanmayan kişiye ait Alman çoban köpeği ortalıktan kayboldu. Köpek sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarından köpeğin çalındığını belirlendi. Kamera kayıtlarında şahsın köpeği önce yanına çağırdığını, kısa bir süre sevdikten sonra ise tasmasından tutarak köpeği götürdüğü görüldü. Görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, şahsın kimliğini belirleyerek evine operasyon düzenledi. S.K. gözaltına alınırken, çalınan köpek de ele geçirildi.

Köpeğin sevinci kameralara yansıdı

Ekipler, çalınan köpeği tekrar sahibine teslim etti. Köpeğin sahibine kavuştuğu anda yaşadığı sevinç cep telefonu ile görüntülendi.