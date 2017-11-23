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23 Kasım 2017 17:32

Webo ve Muhammet Reis, öğrencilerle buluştu

Gaziaşehir Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erkan Sözeri ve futbolculardan Muhammet Reis ile Pierre Webo Özel SANKO Okulları öğrencileriyle söyleşide buluştu.

Webo ve Muhammet Reis, öğrencilerle buluştu

23 Kasım 2017 17:32


Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri ve futbolculardan Muhammet Reis ile Pierre Webo Özel SANKO Okulları öğrencileriyle imza günü düzenledi. Öğrencilerin merak ettiği sorulara Sözeri ve futbolcular samimi cevaplar verdi.


Öğrencilerin ’hangi takımı tutuyorsunuz’ sorusuna Webo ve Sözeri Fenerbahçe, Muhammet Reis ise Trabzonspor cevabını verdi. Yabancı sınırlaması ile ilgili sorulara ise Teknik Direktör Erkan sözeri, yabancı sayısının fazla olduğu ve makul bir seviyeye çekilmesi gerektiği cevabını verdi.


Programın sonunda, öğrencilere imzalı forma hediye edildi.




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