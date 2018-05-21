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21 Mayıs 2018 14:30

Yabancı Diller Yüksekokulundan akredite başarısı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Yabancı Diller Yüksekokulu, uluslararası akreditasyon çalışmaları çerçevesinde aylar süren titiz hazırlıkların sonucunda Pearson Assured Akreditasyon Kurumunun bağımsız denetçisi James McInerney’i ağırladı.

Yabancı Diller Yüksekokulundan akredite başarısı

21 Mayıs 2018 14:30


Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emrah Cinkara’nın süreç ve çalışmalara dair sunumu ile başlayan incelemede, James McInerney, Yüksekokulun fiziki şartlarını ve eğitim-öğretim işleyişini yerinde incelerken, Dr. Öğr. Üyesi Emrah Cinkara ve YDYO Akreditasyon Ekibinden kurum ve yapılan çalışmalara dair bilgi aldı. Denetçi McInerney, ziyaret süresince çalışan ve öğrenciler ile de yüz yüze görüşerek tüm paydaşların süreçteki katkılarını değerlendirdi. İncelemenin ikinci kısmında ise organizasyon, öğrenim ve ölçme-değerlendirme başlıkları altındaki kriterlerin yerine getirilip getirilmediğini inceleyen McInerney, ziyaretinin sonunda gösterilen özveri ve harcanan emekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm paydaşlara teşekkür etti. Tetkik ziyareti, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Eminoğlu ve Kalite Güvence Birimi Koordinatörü Öğr. Gör. Derya Özçalışkan ve birim temsilcilerinin katılımıyla senato toplantı salonunda genel değerlendirmeler ile tamamlandı. Olumlu görüşlerini bildiren McInerney, Yüksekokulun ve ekibe dair özverili çalışmaların kendini kanıtladığını ifade ederek, bağımsız denetçi değerlendirme raporunun yakın zamanda resmi olarak Yabancı Diller Yüksekokul’uyla paylaşılacağını ve akredite sonucunun netleşeceğini belirtti.


Görüşmeler neticesinde Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Yabancı Diller Yüksekokuluna yönelik pozitif görüş ve önerilerine dair paylaşımları için bağımsız denetçi McInerney’e ile bu süreçte emeği geçen Yabancı Diller Yüksekokulu ve Kalite Güvence Birimi personellerine teşekkürlerini sundu.




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