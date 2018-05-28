Yabancı öğrenciler iftar yemeğinde buluştu

Dr. Ali Gür, GAÜN’de öğrenim gören yabancı öğrencilerle iftar yemeğinde buluştu.

GAÜN Seyirtepe Sosyal Tesislerinde düzenlenen İftar yemeğinde, Rektör Prof. Dr. Ali Gür, üniversitede okuyan yabancı öğrencilerle iftarda bir araya geldi. İftar programında konuşan Prof. Dr. Ali Gür, Türkiye’nin çok büyük bir ülke olduğunu ve milletiyle, devletiyle, hükümetiyle dünyada mazlum ve mağdur herkese kucak açtığını söyledi.

"Türkiye’yi hiç bir zaman unutmayın"

Rektörü Prof. Dr. Gür, “Türkiye’de yaklaşık olarak 15 bin civarı Suriyeli Üniversite öğrencisi var. Bunların 2 bin 200’ü sadece Gaziantep’te ve Suriyeli öğrencilere kucak açan kurumsallaşmış en büyük üniversite Gaziantep Üniversitesi’nde. Bir taraftan aldığımız öğrencilerin Gaziantep Üniversitesi’nde evlerindeymiş gibi rahat etmelerini istiyoruz diğer taraftan yaşamlarını rahat sürdürebilmeleri için onlara bur veriyoruz. Devlet üniversitesinde okuttuğumuz gibi aynı zamanda dışarıdan burs kaynakları da buluyoruz. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile yapmış olduğu antlaşmalar gereği burs kapsamında destek veriyor. Bizde bu bursu öğrencilerimizin topluma sosyal entegrasyonu için kullanıyoruz. Yakın zamanda Türkiye’de tek olan harika bir uluslararası öğrenci festivalini gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz bu festivalden ben de çok keyif aldım. Uluslararası öğrenciler açısından burası çok güvenilir bir bölge. Eğitiminiz bittikten sonra belki bir kısmınız evinize döneceksiniz ama lütfen gittiğinizde Türkiye’nin bu kadirşinaslığını ve Türk milletinin size açtığı bu kucağı hiçbir zaman unutmayın ve her gittiğiniz yerde de bunu iletin, çünkü bu dünya içerinde dışlanılan ortamlarda bunu yad ederek en azından tekrar kadirşinaslık olarak gösterebilirsiniz" dedi.

GAÜN TDP Koordinatörü Simge Akbaş, Gaziantep Üniversitesi tarafından yürütülmekte olan "Suriyeli Öğrenciler İçin Burs Programı" 2014-2015 yılında başlayıp dört yıldır, Gaziantep Üniversitesi bünyesinde çalışmalarına devam eden bir proje olduğunu söyledi. Akbaş, "Şimdiye kadar 650 öğrenciye burs desteği verildi. GAÜN Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı akademisyenleri danışmanlığında ve GÜSEM bünyesinde koro, ritim, halk oyunları kursları açılmış, Türk ve Uluslararası öğrencilerin katılımıyla ortak bir paylaşımda bulunarak birbirlerini daha iyi tanımaları sağlandı. Eğitimler sonucunda uluslararası öğrenci festivali Gaziantep Üniversitesinde düzenlendi. Festivalde uluslararası öğrenciler ülke mutfaklarını ve kültürlerini tanıtmak için stantlar kuruldu, kıyafet ve danslarını sergilemeleri için olanak sağlandı" şeklinde konuştu.

Uluslararası Öğrenciler adına konuşan GAÜN Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencisi Kırgızistanlı Batiugol İslambekov ise "Yabancı ülkelerden gelen öğrencileri yabancı değil misafir olarak görüyorsunuz, bunu bizlere hissettiriyorsunuz. Bize kapılarınızı açtığınız için bizimle ekmeğinizi bölüşüp paylaştığınız ve bize gönlünüzü açtığınız için teşekkür ederim" diye konuştu.