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16 Temmuz 2018 16:37

Yağ fabrikasında korkutan yangın

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir yağ fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Yağ fabrikasında korkutan yangın

16 Temmuz 2018 16:37


Nizip ilçesi İstasyon Mahallesi Sanayi Caddesi’nde bulunan yemeklik yağ fabrikasının rafineri bölümünde yangın çıktı. Durumu fark eden işçiler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan içeride bulunan 100 kadar çalışanı fabrikanın dışına tahliye etti. Yaklaşık iki saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerinde bir ambulans hazır bekletildi. Yangını tamamen kontrol altına alan ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.




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