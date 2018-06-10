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10 Haziran 2018 12:31

Yağ fabrikasında yangın paniği

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bir yağ fabrikasının ambalaj deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yağ fabrikasında yangın paniği

10 Haziran 2018 12:31


Edinilen bilgiye göre Nurdağı-Gaziantep otoban yolu üzerinde bulunan bir yağ fabrikasında dün akşam saatlerinde dumanlar yükseldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede fabrikayı sardı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 45 dakika süren çalışmasıyla tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, fabrikada büyük bir hasar meydana geldiği öğrenildi.


Alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını yürüten ekipler, yangının kesin çıkış nedenini belirlemeye çalışıyor.




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