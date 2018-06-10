Yağ fabrikasında yangın paniği

Edinilen bilgiye göre Nurdağı-Gaziantep otoban yolu üzerinde bulunan bir yağ fabrikasında dün akşam saatlerinde dumanlar yükseldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede fabrikayı sardı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 45 dakika süren çalışmasıyla tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, fabrikada büyük bir hasar meydana geldiği öğrenildi.

Alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını yürüten ekipler, yangının kesin çıkış nedenini belirlemeye çalışıyor.