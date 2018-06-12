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12 Haziran 2018 13:11

Yağ fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü

Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki bir yağ fabrikasında bulunan atık ambalaj maddelerinde çıkan yangın, fabrika çalışanlarının anında müdahalesi ile büyümeden söndürüldüğü ortaya çıktı.

Yağ fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü

12 Haziran 2018 13:11


Edinilen bilgiye göre Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bir yağ fabrikasının ambalaj deposunda atık ambalajlarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Fabrikadan yükselen dumanlar nedeniyle büyük panik yaşanırken bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Yangın fabrika işçilerinin anında müdahalesi ile büyümeden söndürüldüğü ortaya çıktı.


Yangında fabrikada hasarın meydana gelmediğini belirten Muhasebe Müdürü İsmail Sevmez, yangının çok az hasarla atlatıldığını belirterek, "Küçük çaplı bir yangın oluştu. Fabrikanın dışındaki işe yaramaz ambalaj maddelerinde yangın çıkmış. Herhangi bir hasar kaydımız olmadı" diye konuştu.




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