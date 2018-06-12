Yağ fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü

Edinilen bilgiye göre Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde bir yağ fabrikasının ambalaj deposunda atık ambalajlarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Fabrikadan yükselen dumanlar nedeniyle büyük panik yaşanırken bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Yangın fabrika işçilerinin anında müdahalesi ile büyümeden söndürüldüğü ortaya çıktı.

Yangında fabrikada hasarın meydana gelmediğini belirten Muhasebe Müdürü İsmail Sevmez, yangının çok az hasarla atlatıldığını belirterek, "Küçük çaplı bir yangın oluştu. Fabrikanın dışındaki işe yaramaz ambalaj maddelerinde yangın çıkmış. Herhangi bir hasar kaydımız olmadı" diye konuştu.