Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 16:35

Yağışlar zeytin fiyatlarını artırdı

Gaziantep’te son günlerde yağan yağmur, zeytin fiyatlarının artmasına neden oldu.

Yağışlar zeytin fiyatlarını artırdı

25 Kasım 2017 16:35


Gaziantep’te kurak geçen günlerin ardından zeytin hasadının hemen öncesinde başlayan sağanak yağışlar, zeytin satıcılarına yaradı. Yağış ile birlikte zeytin fiyatlarında 1 ile 5 TL arasında artış gösterdi. Gaziantepli zeytin satıcısı Deniz Söğüt,“ Yağmurun yağması zeytin fiyatlarını otomatik olarak yükseltiyor“ dedi.


Zeytin ticareti yapan Söğüt, " Zeytin fiyatları başladığı günden bu yana arttı. Bunun nedeni ise rahmet yere düştü. Yağmur yere düşünce fiyatlarda artış olur. Bir de son zamanlarda kuraklık nedeniyle zeytinler olgunlaşıp kızarmaya başladı. Hasan öncesi yağan yağmur ile birlikte zeytinler siyaha dönüştü. Zeytinlerdeki bu erken kızarma, yeşil zeytinlerde kıtlığa neden oldu. Bu durumda daha önce kilosu 5 TL olan zeytin şimdi 6.5 TL ile 10 TL arasında satılıyor" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
10
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    10°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç