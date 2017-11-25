Yağışlar zeytin fiyatlarını artırdı

Gaziantep’te kurak geçen günlerin ardından zeytin hasadının hemen öncesinde başlayan sağanak yağışlar, zeytin satıcılarına yaradı. Yağış ile birlikte zeytin fiyatlarında 1 ile 5 TL arasında artış gösterdi. Gaziantepli zeytin satıcısı Deniz Söğüt,“ Yağmurun yağması zeytin fiyatlarını otomatik olarak yükseltiyor“ dedi.

Zeytin ticareti yapan Söğüt, " Zeytin fiyatları başladığı günden bu yana arttı. Bunun nedeni ise rahmet yere düştü. Yağmur yere düşünce fiyatlarda artış olur. Bir de son zamanlarda kuraklık nedeniyle zeytinler olgunlaşıp kızarmaya başladı. Hasan öncesi yağan yağmur ile birlikte zeytinler siyaha dönüştü. Zeytinlerdeki bu erken kızarma, yeşil zeytinlerde kıtlığa neden oldu. Bu durumda daha önce kilosu 5 TL olan zeytin şimdi 6.5 TL ile 10 TL arasında satılıyor" dedi.