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02 Haziran 2018 13:23

Yağmurdan kaçmayı başaran köpek insanlardan korunmayı başaramadı

Gaziantep’te yağmurdan korunmak için bir mağazanın açık kapısından içeri girerken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen köpek, aynı günün akşamında zehirlenerek telef edilmiş şekilde bulundu.

Yağmurdan kaçmayı başaran köpek insanlardan korunmayı başaramadı

02 Haziran 2018 13:23


Gaziantep’in islahiye ilçesinde son dönemlerde yağan şiddetli yağmur ve doludan insanların yanı sıra hayvanlarda olumsuz etkileniyor. sokakta başıboş bir şekilde dolaşan ve esnafın benekli adını verdiği 4 yaşındaki bir av köpeği, ilçede önceki gün sabah yağan şiddetli yağış esnasında kapısı açık bir mağazaya sığınarak yağmurdan korunmuştu. Mağazaya girmesi anları güvenlik kameralarına yansıyan köpek, akşam saatlerinde ise Cevdetpaşa Mahallesindeki bir inşaatta, mahalle çöpçüleri tarafından telef edilmiş olarak bulundu.


Haberi alınca büyük üzüntü yaşayan hayvan severler ise yaptıkları araştırmada köpeğin yedirilen ciğer ile zehirlendiğini savunurken, köpeği telef edenlerin bulunarak, cezalandırmasını istedi.




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