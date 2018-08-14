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14 Ağustos 2018 13:43

Yankesici kadınlar güvenlik kamerasına yakalandı

Gaziantep’te üç kadından oluşan yankesici grup, Çukur Mahallesi Mütercim Asım Caddesinde bulunan bir kadının cüzdanını çaldı.

Yankesici kadınlar güvenlik kamerasına yakalandı

14 Ağustos 2018 13:43

Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, 3 gün önce Gaziantep’te bir mağazada meydana geldi. Özlem A. çocuklarıyla birlikte alışveriş yaptığı sırada şüpheli kadınlar yanına yaklaştı. S.G., Özlem A.’nın yanına yaklaşarak çantanın fermuarını açtı. İçinden cüzdanı alarak G.D.’ye verdi. Bu anlar sise güvenlik kamerasına yakalandı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek, şüpheli şahıslar S.G., Z.D. ve G.D.‘yi aynı gün içerisinde gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan G.D ve Z.D Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, S.G ise sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.




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