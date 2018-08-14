Yankesici kadınlar güvenlik kamerasına yakalandı

Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 3 gün önce Gaziantep’te bir mağazada meydana geldi. Özlem A. çocuklarıyla birlikte alışveriş yaptığı sırada şüpheli kadınlar yanına yaklaştı. S.G., Özlem A.’nın yanına yaklaşarak çantanın fermuarını açtı. İçinden cüzdanı alarak G.D.’ye verdi. Bu anlar sise güvenlik kamerasına yakalandı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek, şüpheli şahıslar S.G., Z.D. ve G.D.‘yi aynı gün içerisinde gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan G.D ve Z.D Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, S.G ise sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.