Yanlış anlaşılan öğretmen öldüresiye darp edildi

Hayati tehlikesi süren Hasan Koç’un öğretmen eşi Özlem Koç, eşine saldıranlara tepki göstererek, "Öğretmenler Günü’nde aldığımız hediye bu olmamalıydı" dedi.

İddiaya göre, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Gazi Mahallesi’nde bulunan Solmaz Güzel İlkokulu’nda öğretmenlik yapan Hasan Koç, okuma yazmayı öğrenmeye başlayan öğrencisini severek, yanağını sıktı. Yüzünde parmak izi kalan öğrenci aynı gün okulda arkadaşları ile oynarken yere düşerek kafasını çarptı. Eve gidince ne olduğunu soran ailesine düştüğünü söyleyen öğrenci C.B., yüzündeki parmak izinin ise öğretmeni Hasan Koç’un yanağını sıkmasından kaynaklandığını söyledi. Bunun üzerine öğretmeni telefonla arayan baba R.B., okula yakın olan iş yerine Hasan Koç’u davet etti. Okul çıkışı eşi ile birlikte iş yerine giden Hasan Koç ile öğrenci velisi arasında yanlış anlaşılma nedeniyle tartışma başladı. Bunun üzerine Hasan Koç, aralarında R.B.’nin de bulunduğu 5 kişinin saldırısına uğradı. Hasan Koç, öğretmen eşi Özlem Koç’un gözü önünde, İngiliz anahtarı, tekme ve yumruklarla darp edildiği ileri sürüldü. Olayın ardından çağrılan ambulans ile Hasan Koç hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahısların ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Yaşam mücadelesi veriyor

Öldüresiye darp edilen Hasan Koç, tedavi altına alındığı Şehitkamil Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde yaşam mücadelesini sürdürüyor. Hayati tehlikesi bulunan Hasan Koç’un eşi Özlem Koç, kendisinin de fizik öğretmeni olduğunu söyleyerek, eşine saldıranlara tepki gösterdi. Olay anında araya girmek istediğini anlatan Özlem Koç, kendisinin de darp edilmek istendiğini belirterek, "Olay tamamen yanlış anlaşılmadan kaynaklandı. O gün birinci sınıf öğrencisi C.B, okumayı öğrenmeye başlamış. Zorlanan öğrencinin öğrenmeye başlamasıyla birlikte eşim sevinmiş ve öğrenciyi severek, yanağını sıkmış. Çocuk beyaz tenli olduğu için yanağında iz kalmış. Çocuk aynı gün okulda oynarken yere düşünce ailesi de eşimin darp ettiğini düşünmüş. Eşim darp yada şiddet olmadığını anlatmaya çalışsa da öğrencimizin velisine olayı anlatamadı. Gözümün önünde 5 kişinin saldırısına uğradı. Şimdi eşim yoğun bakımda tedavi görüyor. Ameliyat olması gerekiyor ama boynu kırık, hayati tehlikesi sürüyor. Ameliyat yapılamıyor. Bizim öğretmenler günün aldığımız hediye bu olmamalıydı" diye konuştu.

Meslektaşlarından destek

Gaziantep’teki eğitim sendikalarının temsilcileri bir araya gelerek, Hasan Koç’a yapılan saldırıyı kınadı. Koç’un tedavi gördüğü Şehitkamil Devlet Hastanesi önünde buluşan sendika temsilcileri ortak açıklama ile eğitimcilere şiddete tepki gösterdi. Açıklamayı tüm sendikalar adına okuyan Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Gaziantep Şube başkanı Ahmet Gök, "Öğretmenler Günü’nü kutladığımız bu günde meslektaşımıza yapılan saldırının şokunu yaşıyoruz. Bu saldırıyı kınıyoruz. Başta kent yöneticileri olmak üzere devletimizin tüm kurumlarına seslenerek, harekete geçmelerini talep ediyoruz. Bu insanların yaptıkları yanına kar kalmasın. Artık şiddetin durmasını istiyoruz" dedi.