Yapı ve gayrimenkul Fuarları 4 Ekim'de kapılarını açıyor

Gaziantep'te 04-07 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan ve Türk inşaat sektörünü Ortadoğu ve Afrika ile buluşturacak olan fuarlara, Yurtdışından çok sayıda alım heyeti, üst düzey müteahhit ve sektör temsilcisi katılacak. rtadoğu Fuar Merkezi'nde yerli ve yabancı firmaların kuracağı konsorsiyumlarla özellikle Suriye'nin inşa edilmesinde etkin rol üstlenecek fuarlara 60 marka ve firma katılacak.

Fuarda, aktarım gereçleri, arıtma sistemleri, asma tavan sistemleri, bağlantı, tespit elemanları, banyo, mutfak donatımları, beton, donatı ve ekipmanları, bilgisayar yazılımları, bina içi donatım, bina otomasyonu, boru, fitting ve diğer ekipmanlar, boya, vernik, cam ve saydam elemanlar, cephe ve çatı sistemleri, çelik ve ahşap evler, çevre düzenleme ve peyzaj, doğal ve yapay taşlar, duvar elemanları ve blokları, duvar ve döşeme kaplamaları, elektrik, aydınlatma, enerji, granit, mermer, seramik, güneş enerji sistemleri, güvenlik sistemleri, ısıtma- soğutma- havalandırma, iskele ve kalıp, iş makineleri, kapı sistemleri ve aksesuarları, tesisat ekipmanları, yapı kimyasalları, yönlendirme sistemleri gibi ürün grupları yer alacak.

Fuarlarda, Gaziantep, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, Adıyaman ve Antalya'dan firmalar yer alırken dolaylı olarak da Almanya ile İsviçre ülkelerinden firmalar katılacak. Yurt içinden profesyonel ziyaretçilerin geleceği fuarlarda yurt dışından ise Suriye, Irak, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Afrika ve Türki Cumhuriyetleri'nden katılım olacak.

Fuarlar 4 gün boyunca 10:00 -19:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Yeni iş bağlantıları için önemli

Fuarların önemine işaret eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, üretilen ürünlerin sektörlerle buluşma noktasında firmaların yeni ürünleri burada görme fırsatı bulacağını kaydetti. Sanayicilerin katma değeri yüksek ürünler geliştirmeleri ve sektör fuarları ile tanıtım yapmalarına destekte bulunduklarını belirten Ünverdi, “Fuarlara büyük önem veriyor ve kentimizin en önemli sektörleri arasında yer alan inşaat ve yapı malzemeleri ile gayrimenkul sektörlerine yönelik, bu yıl ilk defa BUILDEAST Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı ve eş zamanlı olarak GAYRİMENKUL Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarlarını düzenliyoruz” dedi. Yapı sektörüne yönelik fuarların Gaziantep ve ülkemiz için ayrı bir önem taşıdığına dikkati çeken Ünverdi, “Türk ve Ortadoğu yapı sektörünü Gaziantep'te buluşturacak fuarlarımızın yapı dünyasına yeni değerler katacağına yürekten inanıyoruz. Ortadoğu ve Arap ülkelerine olan ihracatımızı artırmak ve bu bölgelerle yeni iş bağlantıları kurulması noktasında bu iki fuarımız önemli bir işlevi yerine getirecek” diye konuştu.