Yapı ve gayrimenkul fuarları inşaat sektörünü Ortadoğu ve Afrika'ya açacak

Yurtdışından çok sayıda alım heyeti, üst düzey müteahhit ve sektör temsilcisinin katılacağı eş zamanlı gerçekleştirilecek fuarlar, yerli ve yabancı firmaların kuracağı konsorsiyumlarla özellikle Suriye'nin inşa edilmesinde etkin rol üstlenecek.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk ve AKORT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya fuar hazırlıklarını, katılım sürecini, sektör ve ülkemiz açısından fuarın önemini değerlendirdi.

BUILDEAST Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı ve eş zamanlı olarak düzenlenecek olan Gayrimenkul Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı'nın, Ortadoğu'dan ve Afrika'dan firma ve alım heyetlerini Gaziantep'te bir araya getireceğini kaydeden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “4-7 Ekim tarihleri arasında Gaziantep'te ilk kez düzenleyeceğimiz fuarımız ülkemiz ve bölgemize sektörel anlamda önemli bir canlılık kazandıracak. Fuara yerel firmalarımızla birlikte Irak, İran, Suriye başta olmak üzere Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden firma temsilcileri, alım heyetleri, üst düzey müteahhitler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılacak. Tedarikçilerden müteahhitlere kadar tüm tarafların bir arada olacağı fuarımız firmalarımıza önemli fırsatlar sunacak. Yerli ve yabancı firma evlilikleri ile kurulacak konsorsiyumlarla firmalarımız yakın komşu ülkelerin yeniden yapılanması ve inşa edilmesine katkıda bulunabilecek. Bizler bu süreci iyi değerlendirmeli ve bölge ülkelerinin alt ve üst yapısının inşasında çok daha etkin hale gelmeliyiz. Gaziantep Sanayi Odası olarak buradaki paydaşlarımızla Türk müteahhit ve malzeme üreticilerimizin bölgede daha aktif olabilmeleri için bu tür organizasyonların faydalı olacağından eminiz.Bu çerçevede yeni iş fırsatları sunmak ve yatırımcılarımızı Ortadoğu ve Afrika ile buluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Gaziantep'in, Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan kapısı konumunda bulunduğunun altını çizen TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk de Gaziantep'teki yapı ve malzeme sektörünün çok kuvvetli olduğunu ve bu gücü yurtdışındaki firma ve yatırımcılarla buluşturmak istediklerini söyledi. Yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda mühendis, sivil toplum kuruluşu temsilcisini fuara davet ettiklerini dile getiren Çeliktürk, “Türk müteahhitliği dünyada hatırı sayılır bir noktada ve inşaat müteahhitliği denildiği zaman Türk müteahhitleri en başta geliyor. Bu sebeple yanı başımızda yeniden inşa edilecek Suriye'nin lojistik merkezinin Gaziantep başta olmak üzere Türkiye olması gerekiyor. Hem buradan malzeme sevkiyatı yapmak hem de malzemecileri oraya göndermek ve aynı zamanda buradaki müteahhitlerin de dikkatini Suriye'ye çevirmek büyük önem taşıyor. Bunu da ancak bu tür organizasyonlarla gerçekleştirebiliriz. Ayrıca normal bir fuar olmanın dışında fuarımız da seminerler de düzenleyeceğiz. 4 Ekim'de yeni beton teknolojileri ve durabilite öncelikli uygulamalar konusunda Prof. Dr. Mehmet Ali Taşdemir, 6 Ekim'de ise ardgerme beton teknolojisi konusunda Zafer Kınacı ve Emre Akyüz sunum yapacaklar. Yine alanında uzman isimler tarafından seminerler gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te ilk defa bir yapı ve inşaat fuarı düzenliyor olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden AKORT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya ise, “BUILDEAST Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı ve eş zamanlı olarak düzenlenecek olan Gayrimenkul Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı eminim firmalarımıza çok önemli kazanımlar sağlayacak. Kentimizde farklı sektörlerde düzenlemiş olduğumuz fuarlarımıza bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu fuar kentimiz ve ülkemiz yapı ve gayrimenkul sektörünü yurtdışına taşıyacak. Tüm sektör temsilcilerimizi ve iş dünyamızı fuarımıza davet ediyor, katılımlarını bekliyoruz" diye konuştu.