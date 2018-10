Yapı ve gayrimenkul fuarları kapılarını açtı.

Fuarda kurulan GSO standında Iraklı işadamlarıyla ikili alım heyeti organizasyonu düzenlendi.

Törenin açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'te ilk kez düzenlenen fuarların hayırlı olmasını dileyerek, eş zamanlı düzenlenen fuarların ülkemize ve bölgemize sektörel anlamda önemli bir canlılık kazandıracağını ifade etti. Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan kapısı konumundaki Gaziantep'in, sanayi, ticaret ve turizmde olduğu kadar inşaat ve yapı sektörlerinde de ülkemizin önde gelen illeri arasında yer aldığını dile getiren Ünverdi, “Kentimizde 2 bine yakın inşaat mühendisi, bin civarında müteahhit faaliyet gösteriyor. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden olan inşaat sektörü, hareketli ve dinamik bir sektör. Dünyada Türk müteahhitliği ise parmakla gösteriliyor ve ilk sıralarda geliyor” diye konuştu.

Ünverdi, Ortadoğu'nun yeniden inşasında da Gaziantepli firmaların önemli rol üsteleneceğini belirterek, “Bu fuarlarımız Gaziantep, Ülkemiz ve Ortadoğu ülkeleri için büyük önem arz ediyor. Ülkemizde yaklaşık inşaat sektörü 2 milyon kişiye istihdam sağlayan ve 250 alt sektörü besleyen güçlü bir sektör. Bu gücü doğru değerlendirmeli ve sektörü geliştirecek adımlar atmalıyız “dedi.

Suriye başta olmak üzere, Ortadoğu'nun yeniden inşasında mühendislik ve müteahhitlik gücümüzü etkin bir şekilde kullanmamız gerektiğine dikkati çeken Ünverdi şöyle devam etti:

“Avrupa'dan Çin'e kadar inşaat firmaları gelip bu bölgede fizibilite yaparken biz seyirci kalamayız, kalmayacağız da. Bugün burada bulunma sebebimiz de o bölgelerle köprüleri bugünden kurmak, ikili ilişkilerimizi ve ticaretimizi geliştirmektir. Ortadoğu'nun yeniden inşasında müteahhitliğin yanında plastik, metal, ahşap, parke, pencere gibi yapı malzemelerini kapsayan uzun bir zincirde hem sanayicilerimize hem tedarikçilerimize büyük işler düşecek. Geniş bir coğrafya bizi bekliyor, hamlelerimizi zamanında yapabilirsek bizde bu bölgede etkin rol üstlenebiliriz. Halihazırda Gaziantepli müteahhitlerimiz de zaten sınırın ötesinde devletimizin kontrolünde olan bölgelerde okul, yol, cami gibi kamu projelerini inşa etmeye devam ediyor. Biz düzenlediğimiz bu ilk fuarla Gaziantep şirketlerini uluslararası şirketler haline getirmek istiyoruz. Daha önce Irak'ın inşasında ikinci kademe işler yaptık. Bugün Suriye ile olan durumumuz ise çok daha farklı. Hedefimiz bu güçlü ilişkilerimizi geliştirerek, o bölgenin okul, yol, köprü, hastane, arıtma tesisi, bilişim altyapısı ve konut gibi büyük hacimli projelerini inşa etmek.”

Bugün Suriye ile olan durumumuz çok daha farklı diyen Ünverdi, “Yerelde Suriyeli işadamlarımız, paydaşlarımız var.Büyük düşünmeliyiz ve firmalarımız Emlak Konut, TOKİ gibi proje hazırlıklarına şimdiden başlamalılar. Ayrıca konsorsiyumlar teşkil edip, ülkemizdeki uluslararası tecrübesi olan firmaların tecrübesinden de faydalanmalıyız. Bu konuda GSO olarak firmalarımıza destek olmaya da hazırız” şeklinde konuştu.

"Ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz”

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Başkanı Gökhan Çeliktürk ise fuarları düzenlemelerinin temel amacının Türk inşaat sektörü ile Ortadoğu'daki paydaşları buluşturmak olduğunu ifade etti. Kent olarak ülkenin kalkınmasına destek vermek istediklerini dile getiren Çeliktürk şunları söyledi:

“Gaziantep'in gerek müteahhitlik hizmetleri, gerekse de inşaat malzemeleri alanında bir merkez olması en büyük amacımızdır. Gaziantep olarak bunu başardığımızda, ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük katkı yapacağımız şüphesizdir. İnşaat sektörünü diğer sektörlerden ayıran bazı özellikler vardır. Birincisi sektörümüz ekonominin lokomotiflerinden biridir ve canlandığı zaman beraberinde onlarca sektör daha canlanmakta, dolayısıyla piyasalara önemli bir hareket getirmektedir. Bu nedenle inşaat sektörünün büyümesi için atılan her adım, her çaba, her etkinlik, doğrudan ekonomimize etki edeceği için çok kıymetlidir. Türk müteahhitlik firmaları dünyanın çok farklı coğrafyalarında çok başarılı projelere imza atıyor. Sektör temsilcileri olarak, ülkemizin ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir ortamda, daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz ve daha çok fedakarlık yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz.”

İnşaat sektörünün kendisine bağlı 200'den fazla alt sektörün ürettiği mal ve hizmete talep oluşturan bir konumda olması açısından ekonomimizin lokomotifi olma özelliğine sahip olduğunu aktaran AKORT Fuarcılık Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Akkaya da, “Bununla birlikte ülkemizin büyüme performansında da çok önemli bir rol üstlenmiştir. Gaziantep ise inşaat sektöründe gerek üretim gerekse yatırım bazında oldukça dinamik ve etkili bir pozisyondadır. Ayrıca komşu ülkelere ve Ortadoğu pazarına yakınlığı nedeniyle stratejik bir öneme ve çeşitli rekabetçi avantajlara sahiptir. Şu an için bölgemizde yaşanan gerginlikler son bulduğunda söz konusu tehditler fırsata dönüşecek ve bu durumdan en olumlu etkilenen Gaziantep olacak” görüşlerine yer verdi

Konuşmaların ardından fuarların açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri stantları ziyaret ederek fuarın hayırlı olması temennisinde bulundular.

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarların açılış törenine; CHP Milletvekili İrfan Kaplan, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ŞehitkamilBelediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, TOBB Başkanlık Özel Müşaviri, Odalar ve Borsalar Daire Başkanı Hasan Erbay,GSO Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu,GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Erbil Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Muhammed Kanabi,bölge oda, borsa başkanları ile yurt dışından çok sayıda davetli katıldı.

Gaziantep, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, Adıyaman ve Antalya'dan firmaların yer aldığı fuarlar 4 gün boyunca 10:00 -19:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.