Yaralarından kurtulmak için tek umudu Cumhurbaşkanı

6 aylıkken Sedef hastalığına yakalanan 13 yaşındaki Zeki, hastanede tedavi görmek için Cumhurbaşkanı’na seslendi. Hastalığı nedeniyle hayattan adeta kopan ve evde yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren çocuk, dışarıdan gelen çocuk sesleri ve çizdiği çiçek resimleri ile vakit geçiriyor. Vücudundaki yaralar nedeni ile hareket edemeyen Zeki Aşıkoğlu, bir an önce sağlığına kavuşup okuluna gitmek istiyor.

“Tayyip dedem doktorlara söylesin“

Hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı olarak yaşayan Zeki Aşıkoğlu, “15 gün tedavi gördüğüm zaman hemen iyileşiyorum. Bir haftadır okula gidemiyorum. Okula gidip arkadaşlarımla oyunlar oynamak istiyorum. Tayyip dedemin bana sahip çıkmasını istiyorum. Doktorlara söylesin beni iyileştirsinler“ şeklinde konuştu.

“Cildiye doktoru olmak istiyorum“

Büyüyünce cildiye doktoru olmak istediğini belirten Zeki Aşıkoğlu, kendi gibi olan çocukları iyileştirmek istediğini söyledi. Aşıkoğlu, “Büyüyünce cilt doktoru olmak istiyorum. Benim gibi olan çocukları iyileştirip evine göndereceğim“ ifadelerine yer verdi.

İyi olsa Erdoğan’ı karşılayacaktı

Sağlığı yerinde olsa Gaziantep’e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamak istediğini belirten sedef hastası Zeki, “Yarın Tayyip dedem Antep’e gelecekmiş. İyi olsaydım oraya gidip onunla görüşmek isterdim. Ama gidemedim bana sahip çıkıp beni iyileştirmesini istiyorum“ ifadelerini kullandı.

Annesinden Emine Erdoğan’a çağrı

Maddi durumu yetersiz olan ailede Baba Yahya Aşıkoğlu psikolojik ilaçlar kullandığından dolayı çalışamazken, Anne Elif Aşıkoğlu ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a çağrıda bulundu.

Elif Aşıkoğlu, “Cumhurbaşkanımız ve eşinden yardım bekliyoruz. Emine hanımda bir anne onunda çocukları var bizim sesimizi duysunlar. Çocuğum hiçbir şey yiyemiyor. Bir damla suyu bile zorla içiriyoruz. Maddi durumumuz kötü bizim sesimizi duyup bizlere destek olsunlar. Doktorlar bizimle ilgilenmiyorlar. Evde yatsın diyorlar. Tek istediğimiz hastaneye çocuğumu alıp tedavi etsinler“ diye konuştu.