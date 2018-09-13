Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evin bahçesinde yaralı İran balıkçıl kuşu bulundu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde yaşayan Kübra Şahin, bahçede temizlik yaparken çiçekler arasında hareket eden ve yarasaya benzeyen bir kuşu fark etti. Hayvanın yorgun ve bitkin olduğunu gören kadın, kuşu tedavi edebilmek için yakalamak istedi. Kübra Şahin, kuşun kendisine saldırması üzerine komşularından yardım istedi. Komşuların yardımı ile kuşu yakalamayı başaran kadın, kafese koyduğu kuşu 2 gün boyunca besledi.

İslahiye Hayvanları Koruma Derneği temsilciliğine haber verilmesi üzerine Doğa Koruma Mili Parklar Genel Müdürlüğü İslahiye Şefliğine bağlı ekipler kuşu aldı. Kuşun yavru olduğu ve aşırı yorgunluk nedeniyle bitkin düştüğü belirlenirken, tedavisi için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi

Kuşun tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.