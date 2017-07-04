Yasa dışı silah üretenlere operasyon

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yasa dışı silah üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik operasyonda, 6 adet namlu kısmı açılmış kuru sıkıdan çevirme tabanca, 9 adet tabanca gövdesi, 15 adet tabanca sürgüsü, 22 adet çeşitli silahlara ait kabza, 5 adet tabanca kabza arka kısmı, 12 adet çeşitli tabancalara ait şarjör, 7 adet çeşitli uzunlukta namlu yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış delikli demir, bir adet içerisinde yiv ve set bulunmayan namlu, bir adet kumpas ölçüm aleti, bir adet kancalı aparat (namlu kısmını ısıtırken tutulan aparat), çok sayıda tabancalara ait parçalar (Tetik, Horoz, kilitleme pimi vs.), namlu yapımında kullanılan malzemeler, 5 adet matkap, bir adet spiral, tabancaların tadilatında kullanılan keski ve değişik birçok alet ile aparatları ele geçirildi.

Olay ilgili olarak yakalanan S.K. isimli şüpheli şahıs hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.