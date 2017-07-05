Yasadışı silah üretimi ve satışı yapan şahıslara operasyon

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı silah üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Yukarıbayır Mahallesi’nde bulunan bir ikamette yapılan aramada,13 adet metal boru, 3 adet tabanca horozu, 2 adet tüfek namlu ucu,1 adet tetik tertibatı,4 adet tabanca horozu,3 adet şarjör, 6 adet kabza,1 adet icra yayı, 1 adet tabanca gövdesi, 3 adet tüfek namlusu, 1 adet parçalanmış tüfek, 4 adet spiral ucu, 1 adet mengene, çok sayıda matkap ucu ile silah yapımında kullanılan kerpeten,buji anahtarı gibi malzemeler ele geçirildi.

Olay ilgili gözaltına alınan S.B.Ç.’nin sorgusu devam ediyor.