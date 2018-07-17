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17 Temmuz 2018 17:39

Yaşar Erkent’e son veda

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve Güneş Gazetesi köşe yazarı, Gaziantepspor kurucularından olan ve bir dönem Balat Mensucat fabrikasınında sahipliğini yapan siyasette de ayrıca etkin bir konumu bulunan Yaşar Erkent 77 yaşında hayata gözlerini kapadı.

Yaşar Erkent’e son veda

17 Temmuz 2018 17:39


Bir süredir sağlık sorunları bulunan ve geçtiğimiz cumartesi günü aniden geçirdiği kalp krizinin ardından Medical Park Hastanesi’nde tedavi altına alınan Erkent önceki gece yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.


Gözyaşlari arasinda uğurlandi


Dün öğle Bahittin Nakıboğlu Camii’nde öğle namazına müteakip Asri Mezarlık’ta sevenlerinin duası ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanan Yaşar Erkent’in cenazesine bir çok iş adamı ve siyasetçilerin yanı sıra yakınları katıldı.


Asri Mezarlık’ta toprağa verilen Yaşar Erkent’in yakınları defin sonrasında taziyeleri kabul etti.




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