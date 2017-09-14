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14 Eylül 2017 13:43

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Gaziantep’te yalnız yaşayan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

14 Eylül 2017 13:43


Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nde bulunan 2 katlı bir evin alt katında yaşayan 90 yaşındaki Nazım Adem’i 4 gündür görmeyen komşuları, şüphelenerek yaşlı adamın evine gitti. Eve yaklaştıkça artan koku nedeniyle komşular mahalle muhtarına haber verdi. Mahalle muhtarı ile birlikte yaşlı adamın evine giren komşular, evde yaşlı adamın cansız bedenini buldu.


Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamın, yapılan ilk müdahalesinde uzun süre önce öldüğü belirlendi. Polis ekipleri yaptığı incelemede, yaşlı adamın vücudunda herhangi bir darp ya da yaralanma izi bulunmadığını tespit etti.


Yapılacak otopside kesin ölüm sebebi belirlenecek olan Nazım Adem’in cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurum’na kaldırıldı.




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