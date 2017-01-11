Yaşlı adam karısı ve oğlu tarafından öldürülüp nehre atıldı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde Süleyman Ç. isimli yaşlı adam oğlu ve eşi tarafından önce dövülüp sonra iple boğularak öldürüldükten sonra cesedi Fırat Nehri’ne atıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay 4 Ocak akşamı Nizip ilçesi Karşıyaka Mahallesi Ümit Sokak’ta yaşandı. Ramazan Ç. isimli 63 yaşındaki adam kendi evinde karısı Nesriye ve oğlu İsmail tarafından feci şekilde dövüldü. Daha sonra babasının ölmediğini anlayan İsmail Ç. (22) babasını iple boğarak öldürdü. Anne ve oğlu daha sonra battaniyeye sardıkları cesedi tanıdıkları birinden emanet aldıkları arabaya atarak, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine götürdü. Ramazan Ç.’nin cansız bedenini Fırat Nehri’ne atan anne ve oğul hiç bir şey olmamış gibi tekrar eve döndükten sonra, yaşanan cinayete şahit olan ve bir süre önce eşinden ayrılarak babasının evine geldiği öğrenilen kız kardeş Şefika A.’yı da kimseye anlatmaması için ölümle tehdit ettiler. Ramazan Ç.’nin 4 gün ortalıkta görünmemesi üzerine kardeşleri onu sormak için eve gittiler. Ancak Ramazan Ç.’nin karısı eşinin 4 gündür kayıp olduğunu ve karakola bildirmedikleri söyledi. Bunun üzerine, Ramazan Ç.’nin yakınları hemen karakola giderek kayıp müracaatında bulundu. Kaybolan Ramazan Ç. ile ilgili soruşturma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri Ramazan Ç.’nin kaybolduktan hemen sonra değil, 4 gün sonra eşi tarafından müracaatta bulunulduğu, evde eşi ve oğlu ile sürekli kavga ettikleri bilgisine ulaştı. Polis kayıp Ramazan Ç.’nin evine gitti. Evde inceleme yapan polis, kan izlerine rastladı. Evde yaşayan Ramazan Ç.’nin kız kardeşi Şefika A. babasının kayıp olmadığını, annesi ve kardeşi tarafından önce dövülüp, sonra da iple boğulduğunu, kendisinin de annesi ve kardeşi tarafından kimseye anlatmaması için ölümle tehdit edildiğini ve vicdan azabı çektiğini itiraf etti. Anne ve oğlunu gözaltına alan polisin yaptığı çapraz sorguda İsmail Ç. olayı itiraf ederek, cesedi attıkları yeri de polis ekiplerine gösterdi.

Emniyette işlemleri tamamlan anne ve oğul çıkarıldıkları mahkeme tarafından kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Fırat Nehri’nde sualtı polisi tarafından Ramazan Ç.’nin cesedini arama çalışması devam ediyor.