Yaşlılara özel bayram bakımı

Kentin farklı mahallelerinde yaşayan 65 yaş üstü bakıma muhtaç ve kimsesiz vatandaşları evlerinde ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi ekipleri, hem bayramı kutladı hem de ücretsiz kişisel bakımlarını yaptı.

Kişisel temizliklerinin yanında evlerini temizleyerek, tadilat ve onarımını da yapan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca, yaşlı vatandaşlara sosyo-psikolojik destek ve sağlık hizmeti de verdi.

Öte yandan maddi durumu yetersiz olan yaşlılarda tespit edilerek gıda paketleri dağıtıldı.

Bayramı rahat, huzurlu ve temiz bir ortamda geçirmeleri için verilen hizmetten memnun kaldıklarını dile getiren yaşlı vatandaşlar, belediye yetkililerine teşekkür etti.